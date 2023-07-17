Источник: Агентство международной информации Trend

Европейский инвестиционный банк (EIB) планирует расширить поддержку частному сектору в Азербайджане.

"EIB предоставляет финансирование для надежных и устойчивых инвестиционных проектов в Азербайджане и делится своим опытом в этом направлении. EIB Global - подразделение банка по развитию, отвечающее за операции за пределами Европейского Союза, - поддерживает микро-, малые и средние предприятия в Азербайджане посредством прямого или косвенного сотрудничества с местным финансовым сектором. В будущем мы планируем еще больше поддержать частный сектор и расширить доступ к финансированию с целью создания рабочих мест, развития устойчивых микро-, малых и средних предприятий и повышения их производительности", - сказали в Банке.

Как отмечается, Банк также находится в регулярных контактах с представителями правительства Азербайджана и обсуждает сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, включая "зеленую" экономику, цифровизацию, городское развитие и сектора, упомянутые в инициативе "Глобальный шлюз ЕС" (Global Gateway) и Экономическом и инвестиционном плане Восточного партнерства.

"EIB является учреждением, ориентированным на спрос, и если в стране есть проекты, которые соответствуют целям политики ЕС и нашим различным стандартам, мы всегда рады рассмотреть возможность их финансирования. EIB регулярно обсуждает области сотрудничества с правительством Азербайджана и другими соответствующими заинтересованными сторонами.

Проекты, которые мы поддерживаем, должны соответствовать целям Парижского соглашения. Клиенты, которым мы предоставляем кредиты, должны следовать достижению целей Парижского соглашения об изменении климата. Это относится к крупным компаниям, работающим в секторах с высоким уровнем выбросов, к тем, которые очень уязвимы, и к крупным финансовым учреждениям", - сказали в Банке.

Отметим, что EIB работает с Азербайджаном с 2014 года.

Сотрудничество осуществляется в рамках Европейской политики соседства, Восточного партнерства и других двусторонних соглашений ЕС. EIB инвестировал в страну более 96 миллионов евро. Благодаря сотрудничеству с местным банком EIB предоставил финансирование в размере 25 миллионов евро более чем 120 предприятиям.