Азербайджан переходит к более жесткой борьбе с инфляцией

Создана рабочая группа с целью обеспечения снижения инфляции в Азербайджане до приемлемого для экономического роста уровня, дальнейшего совершенствования системы анализа и мониторинга, позволяющей количественно и качественно оценивать инфляционные процессы и их причины, а также усиления межведомственной координации в этой области.

Как сообщает в понедельник Day.Az, распоряжение об этом подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

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