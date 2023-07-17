https://news.day.az/economy/1581755.html Азербайджан переходит к более жесткой борьбе с инфляцией - создана рабочая группа
Азербайджан переходит к более жесткой борьбе с инфляцией - создана рабочая группа
Создана рабочая группа с целью обеспечения снижения инфляции в Азербайджане до приемлемого для экономического роста уровня, дальнейшего совершенствования системы анализа и мониторинга, позволяющей количественно и качественно оценивать инфляционные процессы и их причины, а также усиления межведомственной координации в этой области.
Как сообщает в понедельник Day.Az, распоряжение об этом подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.
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