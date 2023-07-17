https://news.day.az/economy/1581759.html ЦБ ожидает роста страхового рынка
ЦБ ожидает роста страхового рынка
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает, что объем страхового рынка в текущем году достигнет 1,2-1,3 милллиарда манатов.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев в ходе конференции "Способы успешного разрешения страховых споров".
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