ЦБ ожидает роста страхового рынка

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает, что объем страхового рынка в текущем году достигнет 1,2-1,3 милллиарда манатов.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев в ходе конференции "Способы успешного разрешения страховых споров".

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