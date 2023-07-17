https://news.day.az/economy/1581764.html Отчеты по инфляции будут выходить раз в месяц
Отчеты по инфляции будут выходить раз в месяц
Будут приняты меры по совершенствованию мониторинга цен в Азербайджане.
Как передает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабинета министров "О дополнительных мерах по усилению мониторинга инфляции и цен".
Отмечается, что созданной рабочей группе поручено ежемесячно представлять отчет о результатах в Кабинет министров.
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