Отчеты по инфляции будут выходить раз в месяц

Будут приняты меры по совершенствованию мониторинга цен в Азербайджане.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабинета министров "О дополнительных мерах по усилению мониторинга инфляции и цен".

Отмечается, что созданной рабочей группе поручено ежемесячно представлять отчет о результатах в Кабинет министров.