Объявлено число запущенных в Карабахе инвестиционных проектов

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начата реализация около 80 инвестиционных проектов.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил сегодня президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев на 35-м заседании совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты.

Он отметил, что объем средств, потраченных на настоящий момент на возрождение освобожденных от оккупации земель, составляет около 7 миллиардов долларов США.

"В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах строится мощная инфраструктура с применением новейших технологий в соответствии с требованиями современности. Параллельно продолжаются работы по восстановлению оскверненных армянскими вандалами религиозных памятников. Факты жестокого разрушения наших мечетей и кладбищ представлены в соответствующие международные организации. Количество инвестиционных проектов, которые уже запущены, приближается к 80.

В основном они охватывают промышленность, сельское хозяйство, торговлю и сектор услуг. 18% внешнеторгового оборота Азербайджана, или 9,3 миллиарда долларов США, приходятся на страны-члены Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты", - сказал Мусаев.

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