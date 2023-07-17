Создана благоприятная среда для притока инвестиций в Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Мамедов на 35-м заседании совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты в Баку.

По его словам, в стране существуют достаточно благоприятные механизмы для успешной реализации социально-экономической политики.

"Доля частного сектора в ВВП превысила 83 процентов. В экономической сфере у Азербайджана много достижений. Мы также не жалеем усилий в области расширения бизнес-среды", - подчеркнул он.

С.Мамедов также отметил, что за прошедшие годы отношения Азербайджана со странами-членами Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты еще более укрепились.

"Учитывая потенциал мусульманских стран, существует необходимость дальнейшего расширения этого сотрудничества. В целом интерес мусульманских стран к Азербайджану растет", - добавил Мамедов.

Отметим, что в первом квартале 2023 года инвестиции в основной капитал Азербайджана из всех источников финансирования составили 3,5 миллиарда манатов (73,2 процента средств приходятся на внутренние источники).

Большая часть средств (96,7 процента), направляемых в основной капитал зарубежными странами и международными организациями (914,4 миллиона маната), пришлась на инвесторов из Великобритании, Франции, США, Турции, Японии, Швейцарии, России, Норвегии и Ирана.