Глава KOBİA об интересе бизнеса к деятельности на освобожденных территориях

На сегодняшний день в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджанской Республики поступило 1 493 заявления от предпринимателей, желающих начать бизнес на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на проходящем в Баку 35-м заседании Совета директоров Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства.

По его словам, 490 из них - это иностранные компании из 37 стран мира.

"Освобожденные территории Азербайджана также открывают широкие возможности, и мы готовы координировать запросы инвесторов из стран-членов Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA), желающих в будущем осуществлять предпринимательскую деятельность в Карабахском регионе. В этой связи хочу отметить, что деятельность нашего Агентства на освобожденных территориях осуществляется по трем основным направлениям: предоставление местным и иностранным инвесторам информации об инвестиционных возможностях; сбор запросов, касающихся создания новых предприятий; поддержка создания первичной инфраструктуры для бизнеса", - подчеркнул он.

Отметим, что 17 июля 2023 в Баку начало работу 35-е заседание Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты.

На заседании представлены около 100 делегаций из 20 стран-членов. Расширенные делегации и предприниматели из ряда стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Катар, Кувейт, Иорданию, Египет, в течение двух дней будут принимать участие в панелях на различные темы, презентациях экономического потенциала стран и встречах в формате B2B в Баку, посетят несколько крупных сельскохозяйственных предприятий и подпишут ряд документов о сотрудничестве.