Совет европейских энергетических регуляторов провел тренинг по коммуникациям в рамках программы EU4Energy

Совет европейских энергетических регуляторов (CEER) в рамках второй фазы программы Европейского союза EU4Energy - Содействие переходу к чистой энергетике в странах Восточного партнерства - приветствует специалистов по связям с общественностью министерств и национальных регулирующих органов в области энергетики, а также журналистов, работающих на темы, связанные с энергетикой, из стран Восточного партнерства 13-14 июля на двухдневном тренинге в Батуми (Грузия) по освещению вопросов энергетики в средствах массовой информации.

CEER сотрудничает с финансируемой ЕС Региональной коммуникационной программой для стран Восточного соседства (EU Neighbors East) в реализации комплексной учебной программы. Благодаря этому партнерству участники получат полезный опыт обучения, а также ценную информацию о кризисных коммуникациях и разработке стратегий коммуникации в чрезвычайных ситуациях. Также будут затронуты такие темы, как качество обслуживания, поддержка уязвимых клиентов и важность развития возобновляемых источников энергии. Слушатели также смогут применить свои недавно приобретенные технические знания на практике с помощью увлекательных практических занятий.

Энергетика - сложная тема и неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Перевод очень сложных концепций и технического языка в простые и понятные сообщения представляет собой серьезную проблему. Кроме того, недавний энергетический кризис подчеркнул отсутствие стратегий экстренной коммуникации между органами регулирования энергетики, что сделало их неподготовленными к событиям, которые развернулись в 2022 году. Таким образом, этот тренинг подчеркнет необходимость тесного сотрудничества экспертов в области энергетики, политиков и средств массовой информации, что является предварительным условием эффективной коммуникации, особенно во время кризиса.

Тренинг организован в рамках второй фазы программы EU4Energy - Содействие переходу к экологически чистой энергетике в странах Восточного партнерства, которая продлится до декабря 2024 года. Программа направлена на содействие развитию надежной законодательной и нормативно-правовой базы в области энергетики, поддержку перехода региона к экологически чистой энергетике и либерализации его энергетических рынков.

Инициатива EU4Energy финансируется Европейским союзом с общим бюджетом в 8,5 миллиона евро и реализуется совместно СEER, Международным энергетическим агентством (МЭА) и Секретариатом энергетического сообщества (EnCS).