Азербайджан и Туркменистан обсудили стимулирование грузоперевозок

Делегация Туркменистана посетила Бакинский международный морской торговой порт с целью расширения взаимного сотрудничества в увеличении грузоперевозок между Центральной Азией и Европой, выявления дополнительных потенциалов и поощрения привлечения новых видов грузов, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно информации, в состав делегации, возглавляемой заведующим отделом Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Муратом Мурадовым, вошли руководители, представляющие государственные и частные структуры в сфере транспорта, логистики, торговли и ряда подобных сфер.

Гости ознакомились с техническими возможностями Бакинского порта, реализуемыми и планируемыми инфраструктурными проектами, их проинформировали об объеме перевезенных грузов, международных портах и ​​логистических компаниях при взаимном сотрудничестве.

Напомним, что грузоперевалочная способность Бакинского морского порта, которая составляет 15 миллионов тонн в год, будет расширена до 25 миллионов тонн и на это уже выделен бюджет.

Генеральный план второй фазы Бакинского порта подготавливается нидерландской компанией Royal HaskoningDHV. Как ожидается, он будет готов к середине текущего года.