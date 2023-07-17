Названы сроки завершения строительства Астаринского грузового терминала

17 июля 2023 года в городе Астара Исламской Республики Иран прошла встреча между заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахином Мустафаевым и министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах Мехрдадом Базарпашем.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с региональным и международным транспортом и коммуникациями между двумя странами, включая энергетические проекты.

Стороны подчеркнули важность продолжения усилий, связанных с развитием транзитного потенциала региона, и сочли целесообразным ускорить реализацию проектов, направленных на развитие и диверсификацию транспортных коммуникаций.

В связи с этим они договорились об ускорении мер по реализации положений Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран относительно создания новых коммуникационных сообщений между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана, подписанного 11 марта 2022 года.

Касательно реализации проектов, направленных на развитие транспортно-коммуникационных связей между двумя странами, было заявлено о завершении строительства Астаринского грузового терминала до конца следующего года, о необходимости скорейшего завершения создания таможенной и пограничной инфраструктуры автомобильного моста через реку Астарачай.

На встрече были рассмотрены, в том числе, вопросы сотрудничества и состояние реализации проектов, связанных с использованием энергетических и водных ресурсов.

В частности, была отмечена важность ускорения работ, связанных со скорейшим завершением проектов строительства гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин", "Гыз галасы" и "Ордубад-Маразад".

Данное коммюнике было принято 17 июля 2023 года в городе Астара Исламской Республики Иран на азербайджанском и персидском языках.