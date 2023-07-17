Состоялось заседание Экономического совета

В повестке дня заседания, проведенного сегодня под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова, были рассмотрены текущая ситуация и приоритеты политики в отношении экономического роста, макроэкономической стабильности и финансовой стабильности в первом полугодии текущего года, включая анализ инфляционных процессов и их факторов, антиинфляционные меры, валютный рынок, новые операционные рамки денежно-кредитной политики, текущее состояние банковского и страхового секторов, среднесрочные рамки управления государственным долгом, новые цели и изменения в Стратегии заимствования, предложения по созданию механизма компенсации инвесторов на рынках капитала и другие актуальные вопросы.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

На заседании были заслушаны доклады министра финансов Азербайджана Самира Шарифова и председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязимова.

По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам с учетом предложений членов совета и даны поручения соответствующим органам.