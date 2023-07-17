Рассмотрены предложения по созданию механизма компенсации инвесторов на рынках капитала

17 июля на заседании Экономического совета широко обсуждались предложения по созданию механизма компенсации инвесторов на рынках капитала.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам с учетом предложений членов совета и даны соответствующие поручения соответствующим органам.