https://news.day.az/economy/1581962.html Рассмотрены предложения по созданию механизма компенсации инвесторов на рынках капитала
Рассмотрены предложения по созданию механизма компенсации инвесторов на рынках капитала
17 июля на заседании Экономического совета широко обсуждались предложения по созданию механизма компенсации инвесторов на рынках капитала.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Кабинете Министров Азербайджанской Республики.
По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам с учетом предложений членов совета и даны соответствующие поручения соответствующим органам.
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