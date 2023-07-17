https://news.day.az/economy/1581968.html Центральный банк Азербайджана восстановил действие лицензий ряда страховых агентств
Центральный банк Азербайджана восстановил действие лицензий ряда страховых агентств
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) восстановил действие лицензий страхового посредничества, выданных ООО "Страховое агентство AZ Group", "Страховое агентство Четир" и "Страховой агент Гарант", а также ЗАО "Страховой и перестраховочный брокер "Бута".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЦБА, решение об этом принято сегодня в соответствии с законом "О страховой деятельности" в связи с устранением страховыми брокерами обстоятельств, на основании которых действия лицензий были приостановлены.
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