Центральный банк Азербайджана восстановил действие лицензий ряда страховых агентств

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) восстановил действие лицензий страхового посредничества, выданных ООО "Страховое агентство AZ Group", "Страховое агентство Четир" и "Страховой агент Гарант", а также ЗАО "Страховой и перестраховочный брокер "Бута".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЦБА, решение об этом принято сегодня в соответствии с законом "О страховой деятельности" в связи с устранением страховыми брокерами обстоятельств, на основании которых действия лицензий были приостановлены.