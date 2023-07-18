За кулисами газового договора между Азербайджаном и Венгрией

Соглашение о поставках газа, подписанное между венгерской MVM CEEnergy Zrt и азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR, является разовой сделкой, сообщили в компании в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

"Важной вехой в плане диверсификации энергоснабжения является то, что уже в этом году начнется транспортировка природного газа из Азербайджана в Венгрию. Крупнейший венгерский оптовый трейдер природного газа MVM CEEnergy и SOCAR подписали 2 июня контракт на транспортировку 100 миллионов кубометров газа. Поставки начнутся в четвертом квартале 2023 года", - заявили в компании.

Как отметили в MVM CEEnergy Zrt, предметом указанного договора является разовая сделка, однако переговоры о дальнейшем сотрудничестве продолжаются.

"Для поставок будет использоваться уже существующая инфраструктура", - сказали в компании.

Ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что у двух стран есть общая политическая точка зрения по поводу заключения контракта на поставку одного-двух миллиардов кубометров в год.

Министр выразил надежду, что вместе с румынскими, болгарскими, турецкими и сербскими друзьями, а также Грецией и Словакией удастся модернизировать региональную энергетическую инфраструктуру таким образом, чтобы страна могла получить доступ к альтернативным источникам энергоснабжения.

"Итак, мы будем рады принять первые поставки из Азербайджана в этом году", - добавил Петер Сийярто.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. Первоначальная пропускная способность Трансадриатического газопровода (TAP), который является европейским участком коридора, составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров.