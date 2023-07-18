Посол Таджикистана рассказал о ключевых приоритетах в отношениях с Азербайджаном

Существуют перспективные области сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли.

"Идет интенсивное развитие сотрудничества между различными ведомствами Таджикистана и Азербайджана на двухсторонней основе. Оно охватывает такие сферы, как сельское хозяйство, промышленность, энергетика, образование и туризм" , - сказал посол.

Рустам Соли отметил, что, в частности, в ходе недавнего посещения министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром Сумгайытского химического промышленного парка было обсуждено сотрудничество с Азербайджаном в сферах развития алюминиевой промышленности, а также поставок нефтяного кокса в Таджикистан.

Касательно связей в сфере образования посол отметил, что в азербайджанском университете ADA обучается 9 таджикских студентов. Помимо этого, студенты из Таджикистана учатся в Военном институте имени Гейдара Алиева.

Говоря о товарообороте между двумя странами, Рустам Соли отметил необходимость его повышения, так как имеется широкий спектр актуальных товаров для взаимной торговли.

"В частности, важными товарами являются продукты энергетической отрасли и сельского хозяйства" , - сказал посол.

Напомним, что по данным Государственного таможенного комитета, товарооборот Азербайджана с Таджикистаном в январе-мае 2023 года составил 1,349 миллиона долларов США.