Курс маната к мировым валютам на сегодня
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 июля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,9128 маната соответственно, сообщает во вторник Day.Az.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,9128

1 австралийский доллар

AUD

1,16

1 аргентинский песо

ARS

0,0064

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3535

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0944

100 южнокорейских вон

KRW

0,1348

1 чешская крона

CZK

0,0805

100 чилийских песо

CLP

0,2079

1 китайский юань

CNY

0,2371

1 датская крона

DKK

0,2567

1 грузинский лари

GEL

0,662

1 гонконгский доллар

HKD

0,2174

1 индийская рупия

INR

0,0207

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,2261

100 индонезийских рупий

IDR

0,0113

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1663

1 швейцарский франк

CHF

1,9799

1 израильский шекель

ILS

0,4685

1 канадский доллар

CAD

1,2888

1 кувейтский динар

KWD

5,5503

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3748

1 мексиканский песо

MXN

0,1016

1 молдавский лей

MDL

0,0942

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1692

100 узбекских сомов

UZS

0,0147

1 польский злотый

PLN

0,4308

1 российский рубль

RUB

0,0187

1 сингапурский доллар

SGD

1,2867

1 саудовский риал

SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,3024

1 турецкая лира

TRY

0,0645

1 тайваньский доллар

TWD

0,0549

1 таджикский сомони

TJS

0,1558

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2279

1 новозеландский доллар

NZD

1,0774