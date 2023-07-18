SOCAR Türkiye будет производить реактивное топливо из микроводорослей

SOCAR Türkiye Research & Development and Innovation и Technip Energies будут сотрудничать в производстве авиакеросина из микроводорослей, сообщает во вторник Day.Az.

В результате анализов, проведенных SOCAR Türkiye R&D and Innovation и ее партнером по проекту Technip Energies, планируется ежегодно производить около 40 000 тонн биореактивного топлива.

В рамках сделки обе компании также объединяют свои ноу-хау.

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