Новый уровень мобильного гейминга уже в Азербайджане, или Что общего между азербайджанским турниром "Pubg mobile" и новым смартфоном "Infinix note 30 pro"

В Баку прошла презентация новой линейки игровых смартфонов - серии "NOTE 30", представленной международной технологической компанией "Infinix". И чтобы продемонстрировать возможности нового смартфона, "Infinix" и "PUBG Mobile" провели финал турнира PUBGM именно на смартфонах "NOTE 30 Pro".

"Говорить об уникальности нашей новой линейки смартфонов можно бесконечно, - отмечает маркетинг-директор Infinix Mobility по странам СНГ Ирада Гасанова (İradə Həsənova). - Однако, ничто не заменит живого контакта. Сегодня наши гости смогли очно ознакомиться с нашими новыми смартфонами, а также посмотреть, как на них играют игроки-профессионалы и любители. На турнир зарегистрировалось более 190 команд, а это почти 1000 человек. Более 140 команд прошли по критериям отбора и приняли участие в отборочных онлайн-играх. Сегодня же мы совместно с нашими партнёрами "PUBG Mobile", "Baku Electronics" и GMT провели офлайн полуфинальные и финальные игры".

"Будучи партнёром компании "Infinix" в таком амбициозном проекте, как запуск новой модели "NOTE 30 Pro", мы организовали киберспортивный турнир по "PUBG Mobile" с отборочными турами в онлайне, а также офлайн финал в филиале "Baku Electronics". Благодарим" Infinix" за оказанное доверие, не сомневаемся в успехе качественных смартфонов, ждём новых совместных креативных активаций в мире гейминга и киберспорта", - отметил руководитель GMT Александр Хитров.

Отметим, что все стадии отборочных и финальных игр транслировались на канале GLA HUB с участием профессиональных комментаторов. А победителем стала команда "Sicilia Esports", члены которой получили в подарок новые "NOTE 30 Prо".

Также на интертеймент зоне "Infinix/PUBGM" большое внимание прессы, знаменитых инфлюенсеров, топовых техблогеров, блогеров-геймеров и других гостей привлекла возможность сделать не только интересные и уникальные фотографии, но и посмотреть, как в "PUBG Mobile" играют профессиональные игроки, а также попробовать себя в этом виде киберспорта.

Известный блогер в области передовых технологий и одна из главных звезд Азербайджана среди любителей "PUBG Mobile" Тогрул Гурбанов ("Energizer") также поделился своими впечатлениями: "Для меня, как для человека, интересующегося не только технологическими новшествами, но и как ценителя красоты, представленная модель всесторонне сочетает в себе стильный дизайн, высокое качество материалов, щадящий экран, долгую зарядку и, как отдельный плюс, оптимальную цену".

Одной из ключевых особенностей смартфона является Универсальная Быстрая Зарядка 68 Вт и беспроводная быстрая зарядка 15 Вт, которая также идет в комплекте с телефоном в подарок. Аккумулятор емкостью 5000 мАч заряжается с 1% до 80% всего за 30 минут. Модель гарантирует непревзойденную долговечность, благодаря ресурсу в 1000 полных циклов зарядки, что на 25% превышает индустриальные стандарты.

"NOTE 30 Pro" также поддерживает возможность обратной (реверсивной) зарядки других устройств, что может стать серьезным преимуществом в экстренных ситуациях.

"В" NOTE 30 Pro" есть режим "Bypass", который мне очень понравился, - отметил популярный техноблогер Фарид Пардашуназ. - При его активации, подключенный к электричеству смартфон, минуя батарею, автоматически заряжается напрямую, что защищает устройство от перегрева во время игры. Обычно, когда мы играем в игры, то подключаем устройство к зарядке, в результате чего батареи быстро заряжаются и разряжаются. А в режиме "Bypass" электроэнергия поступает напрямую в смартфон, как в компьютерах. Это очень значимая инновация, и я считаю, что эта функция должна быть применена и в других смартфонах".

Также для обеспечения охлаждения смартфон оснащен системой "VC Liquid Cooling", где благодаря 10 слоям специального охлаждающего VC материала, общая площадь камеры охлаждения составляет 2000 мм².

Основная камера смартфона - 108 МП основной модуль, а также он оснащен 2 МП портретным модулем для съемки фотографий с эффектом боке и модулем Искусственного интеллекта, а также специальным режимом ночной съемки и 32 МП селфи-камерой.

"NOTE 30 Pro" имеет 6,67 дюймовый FHD+ "Amoled" дисплей с частотой обновления 120 Гц, где используются технологии "Infinix Smart Refresh" и "Magellan Engine". Кроме того, имеется режим защиты зрения с сертификацией "TUV Rheinland Certification", обеспечивающий защиту глаз пользователей при длительном использовании экрана.

"NOTE 30 Pro" предназначен для работы с большими и ресурсоемкими задачами, работает с операционной системой "XOS 13" на базе "Android 13". Модель оснащена мощным процессором "Media Tek", обладает внушительным объемом оперативной памяти, которая расширяется до 16 Гб RAM и большим объемом внутренней памяти в 256 Гб ROM.

"В "Infinix" мы придаем большое значение пониманию потребностей наших молодых клиентов и стремимся внедрять инновационные технологии в разработку наших мобильных телефонов. Серию "Note 30", которая представлена в Азербайджане моделью "NOTE 30 Pro", "NOTE 30" и" NOTE 30 VIP", мы оснастили большим объемом оперативной памяти, батареей с большой емкостью и быстрой зарядкой, ярким экраном высокой четкости, мощными игровыми процессорами, большим объемом встроенной памяти, быстрой зарядкой", - отметил директор "Infinix Mobility" в Азербайджане Джамиль Топчибашев (Jamil Topchibashev).

Непревзойденное качество звука в смартфонах обеспечивает применение технологий компании JBL. Большой экран диагональю 6,67 дюйма выполнен по технологии "Amoled", разрешение 1080 x 2400. Смартфон оснащен двойным слотом под SIM-карты с отдельным слотом для до 2 Тб.

"NOTE 30 Pro" также обладает фирменной инновационной технологией "Ultra Power Signal", благодаря чему значительно улучшает силу сигнала в таких локациях, как подземные этажи, лифты, пригородные районы и т.д. Все модели линейки "NOTE 30" получили заметное увеличение мощности сигнала сотовой связи до 40% и сигнала WiFi на 100% в общественных местах, обеспечивая возможность бесперебойного потребления сетевого контента.

Режим "двойного видео" в смартфоне дает возможность снимать как с фронтальной (32 мегапикселя), так и с основной камеры (108 мегапикселей).

Добавим, что очень скоро "NOTE 30 Pro" будет доступен экслюзивно только во всех 14 столичных магазинах "Baku Electronics", а также в Сумгайыте, Хырдалане, Гяндже, Губе, Лянкяране и других восьми регионах страны. Приобрести их можно как за наличные, так и в беспроцентную рассрочку без первоначального взноса всего за 63 AZN в месяц или заказать бесплатную доставку на дом или в офис, сделав заказ на bakuelectronics.az. "NOTE 30" же будет представлен по цене 46 AZN месяц в беспроцентную рассрочку, без первоначального взноса на 12 месяцев. "NOTE 30 VIP", который помимо всех остальных спецификаций, присущих серии в целом, также обладает 5G чипсетом, фингер-принт на экране, 50-ваттной бесподобной зарядкой и тонким корпусом можно приобрести только в Baku Electronics.