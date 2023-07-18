Азербайджан будет представлен на выставке халяльной продукции в ЮАР

Азербайджан будет представлен в выстаке "Halal Trade, Logistics & Manufacturing Expo", которая пройдет 9-11 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР).

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал гендиректор Халяльной службы Исламской палаты (ICHS) Ашраф Эль-Танбули (Ahraf ElTanbouly) в ходе с мероприятия "Новые инициативы ICHS по выходу на рынок халяль" на проходящем в Баку 35-м заседании Совета директоров Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства.

"Выставка халяльной торговли, логистики и производства будет направлена на глобальное развитие африканской халяльной и смежных отраслей, привлекая широкий круг профессионалов отрасли", - отметил он.

По его словам, в выставке примут участие более 200 южноафриканских и международных компаний из 65 стран Азии, Ближнего Востока, Африки, Европы и Америки.

"В выставке Halal Trade, Logistics and Manufacturing Expo 2023 примут участие компании, сертифицированные по стандарту Халяль и готовые к торговле, покупатели, ведущие бренды, производители, дистрибьюторы и поставщики", - сказал он.

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