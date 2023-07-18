Азербайджан возбудил сотни дел против уклоняющихся от уплаты налогов с начала года

Государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджанской Республики за январь-июнь 2023 года возбуждено 268 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов.

Как сообщили во вторник Day.Az в Государственной налоговой службе, с учетом прошлогодних дел, всего завершено предварительное расследование по 80 уголовным делам, прекращено производство по 42 уголовным делам, в суд направлено 38 уголовных дел с предъявлением обвинения в отношении 47 человек, в отношении 2 лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По 18 из 42 уголовных дел, расследование которых было завершено, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики были приняты соответствующие решения в связи с полной уплатой налогоплательщиками налогов в ходе предварительного расследования. С учетом выплат за предыдущие годы по этим уголовным делам в государственный бюджет поступили средства в размере 3 млн. 551,8 тыс. манатов. За 6 месяцев 2023 года бюджету обеспечено возмещение ущерба в сумме 21 млн. 288,5 тыс. манатов.

Напомним, что за 6 месяцев текущего года было проведено 199 контрольных мероприятий у 100 налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в различных сферах, включая импорт, оптовую и розничную торговлю, производство, общественное питание. Выявлено 163 недостатка у 76 налогоплательщиков. В результате мер оперативного налогового контроля были введены финансовые санкции на общую сумму 1 миллион 150,3 тысячи манатов.

В результате превентивных мер, предпринятых на основе материалов с составом преступления по налоговой задолженности, а также поступивших из налоговых органов, в государственный бюджет были возмещены средства в размере 2,6 млн. манатов.