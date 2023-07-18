Микаил Джаббаров обсудил торговое партнерство с узбекским коллегой

Азербайджан и Узбекистан обсудили взаимное инвестиционное сотрудничество.

Как передает во вторник Day.Az, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в Twitter.

"Мы оценили меры, принятые для диверсификации экономических и торговых отношений между нашими странами и содействия сотрудничеству и взаимным инвестициям в различных секторах, включая промышленность, энергетику и сельское хозяйство", - написал Джаббаров после встречи с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым в кулуарах 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Узбекистана, состоявшегося в Шуше.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном с января по май 2023 года составил 76,7 миллиона долларов США, из которых 52,2 миллиона пришлось на узбекский экспорт, а 24,5 миллиона - на импорт.