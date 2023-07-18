Азербайджан планирует принять участие в выставке халяль-индустрии в Мекке

Азербайджан планирует принять участие в выставке "Saudi International Halal Expo & Summit 2023", посвященной халяль-продукции, которая состоится в Мекке с 19 по 21 ноября 2023 года.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend гендиректор Халяльной службы Исламской палаты (ICHS) Ашраф Эль-Танбули (Ahraf ElTanbouly).

"Мы недавно обсудили с Национальной Конфедерацией Организаций Предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики (ASK) участие азербайджанского павильона в выставке, которая позволит продемонстрировать азербайджанские товары и услуги в Мекке. Это предоставит возможность для расширения торговли с разными странами мира. Выставка является глобальным событием. По последним данным, в мероприятии примут участие более 60 стран", - подчеркнул Эль-Танбули.

Помимо этого он отметил важность создания "халяльной" экосистемы в Азербайджане.

"Азербайджан тесно связан с различными странами, включая Россию, Турцию и Центральную Азию, что делает его важными "воротами" для многих направлений. Активное развитие "халяльной" экосистемы в Азербайджане сделает возможным предоставление халяльной продукции не только на внутреннем рынке, но и на региональном, а также, возможно, на глобальном уровне. Это, как уже было упомянуто, приведет к увеличению ВВП и объема экспорта", - добавил он.

Ранее было объявлено, что Азербайджан также будет представлен в выставке "Halal Trade, Logistics & Manufacturing Expo", которая пройдет 9-11 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). В этой выставке примут участие более 200 южноафриканских и международных компаний из 65 стран Азии, Ближнего Востока, Африки, Европы и Америки.