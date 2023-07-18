Азербайджан примет участие в Global Muslim Business Forum (GMBF), который пройдет с 28 по 30 ноября этого года в Малайзии.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исполняющая обязанности директора департамента организации мероприятий Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой Айя Махрус (Aya Mahrous) на проходящем в Баку 35-м заседании Совета директоров Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства.

"Форум предоставит возможность изучения передового опыта в различных областях, таких как исламские финансы, зеленые технологии и сельское хозяйство, и его тема - "Инновации и трансформации в исламской экономике"", - подчеркнула она.

Отметим, что 17 июля 2023 в Баку начало работу 35-е заседание Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты.

На заседании представлены около 100 делегаций из 20 стран-членов. Расширенные делегации и предприниматели из ряда стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Катар, Кувейт, Иорданию, Египет, в течение двух дней будут принимать участие в панелях на различные темы, презентациях экономического потенциала стран и встречах в формате B2B в Баку, посетят несколько крупных сельскохозяйственных предприятий и подпишут ряд документов о сотрудничестве.