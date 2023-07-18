Расширяются экономические связи с Узбекистаном

На состоявшейся в городе Шуша встрече с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым обсуждено укрепление экономического партнерства по различным направлениям, в рамках 12-й Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству подписан ряд документов.

Как передает Day.Az, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел в городе Шуша встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

На встрече подчеркнута особая роль политической воли глав государств, визитов на высоком уровне, встреч и мероприятий в развитии двусторонних связей с дружественным Узбекистаном. Было отмечено, что за счет взаимных усилий активизировалась деятельность Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном, являющейся важной платформой для развития экономических связей. Узбекская сторона была проинформирована о благоприятной деловой и инвестиционной среде в Азербайджане, работах по восстановлению и реконструкции, а также оживлению деловой активности на освобожденных от оккупации территориях и созданных на них возможностях для инвесторов. Узбекские инвесторы приглашены воспользоваться благоприятной деловой средой Азербайджана.

Стороны обсудили укрепление экономического партнерства по различным направлениям и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В Шуше состоялось 12-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан. Министр экономики, сопредседатель совместной комиссии Микаил Джаббаров подчеркнул, что это мероприятие - первое организованное в Шуше заседание межправительственной комиссии и выразил удовлетворение тем, что оно проводится совместно с друзьями из Узбекистана. Министр экономики отметил, что наши народы и страны связывают дружественные отношения и объединяют общая история, корни, традиции и культура. Глава Минэкономики подчеркнул, что организуемые для расширения связей мероприятия являются важным фактором развития отношений. Отмечено, что взаимные связи с Узбекистаном развиваются по нарастающей.

Проинформировав об азербайджано-узбекских экономических связях, министр экономики отметил расширение торгово-экономического и инвестиционного партнерства. Создание Азербайджано-Узбекского инвестиционного фонда придаст дополнительный стимул развитию инвестиционного сотрудничества. В число актуальных вопросов двусторонней повестки входит развитие сотрудничества между регионами, а также в сферах энергетики, промышленности, особенно автомобильной, сельского хозяйства, транспорта и транзита, здравоохранения, туризма, культуры и образования.

В ходе заседания была предоставлена информация о благоприятной деловой среде, механизмах по повышению экономической активности, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях мерах по реинтеграции. Было подчеркнуто, что Узбекистан строит в городе Физули школу на 960 ученических мест, братской стране выражена благодарность за участие в восстановлении Карабаха.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов выразил удовлетворение проведением в Шуше заседания комиссии и высоко оценил проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре работы. Было отмечено, что Узбекистан всегда готов внести вклад в работы по восстановлению и реконструкции, проводимые на освобожденных от оккупации территориях. Лазиз Кудратов отметил успешное партнерство между нашими странами по различным направлениям, поделился видением новых направлений сотрудничества, развития деловых отношений и реализации совместных проектов.

В рамках мероприятия обсуждены диверсификация торгово-экономических связей, развитие партнерства в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, инвестиций и по других направлениям.

Подписан Протокол по итогам 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном. Согласно документу, предусматривается расширение сотрудничества в сферах торговли и экономики, энергетики, транспорта, инноваций и стартапов, здравоохранения, фармацевтики, сельского хозяйства, туризма, продовольственной безопасности, водного хозяйства, культуры, по гуманитарным и социальным направлениям.

Также состоялись подписания Соглашения между Министерством экономики Азербайджана и Фондом реконструкции и развития Узбекистана о создании Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании, а также документов по расширению сотрудничества в сфере энергетики.