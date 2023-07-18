Представлен портал мониторинга Стратегии соцэкономразвития Азербайджана на 2022-2026 годы

18 июля в Кабинете Министров состоялась презентация портала мониторинга Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы.

Как сообщает Day.Az, выступивший на заседании руководитель Аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов рассказал о "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 22 июля 2022 года. Он отметил, что планируется принять широкомасштабные меры по пяти приоритетам, определенным в стратегии.

Затем руководитель аппарата проинформировал о проделанной работе и мерах, которые будут реализованы в рамках I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории, принятой Распоряжением Президента Азербайджана от 16 ноября 2022 года. Он подчеркнул, что этим Распоряжением Кабинету Министров поручено осуществлять контроль и отчетность о реализации мероприятий, предусмотренных в государственной программе, а также дважды в год информировать Президента Азербайджана о ходе реализации намеченных мер. В Распоряжении также указано, что мониторинг и оценка реализации мероприятий, предусмотренных в государственной программе, будут осуществляться Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) согласно заказу Кабинета Министров.

Было доведено до внимания, что в целях реализации этой стратегии было принято два постановления Кабинета Министров. В них регулируются институциональный мониторинг, оценка и ряд других мероприятий, связанных с реализацией стратегии. В целях обеспечения эффективного контроля за ходом работ в рамках программы ЦАЭРК совместно с Министерством цифрового развития и транспорта поручено сформировать "Портал контроля и отчетности по реализации Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории". Мониторинг, оценка и контроль будут осуществляться на специально созданном портале, где будет также размещаться информация обо всей проделанной работе. На основании предоставленной информации будут даны оценки, обсужден ход осуществляемых работ. В то же время главе государства будет представлен отчет о результатах проделанной работы в связи с реализацией стратегии.

Затем исполнительный директор ЦАЭРК Вюсал Гасымлы проинформировал о портале azerbaijan2030.gov.az. Он отметил, что в стратегии определены 10 целей на 2022-2026 годы для достижения целей, установленных в 5 национальных приоритетах до 2030 года. Для их достижения установлены 20 основных целевых индикаторов. В третьем разделе документа, где отражена описательная информация стратегии, представлены другие показатели, позволяющие оценить достигнутые результаты.

Всего в разделе "План мероприятий" стратегии зафиксирован 751 показатель, в том числе 261 предварительный результат 269 мероприятий по 65 направлениям деятельности, 328 показателей промежуточных результатов и 162 показателя конечного результата. Мониторинг основных целевых показателей будет осуществляться непрерывно с начала реализации Стратегии и выступит основным инструментом в достижении целевых показателей, установленных на 2026 год.

Около 100 представителей 33 учреждений, определенных в качестве основных исполнителей мероприятий, предусмотренных Стратегией, прошли тренинги в целях обеспечения отчетности и правил использования портала мониторинга Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы. Кроме того, подготовлена инструкция пользователя и видео-инструкция по использованию портала. В целях обеспечения полной, своевременной и эффективной реализации намеченных мероприятий и координации деятельности соответствующих государственных органов (учреждений) сформировано восемь рабочих групп.

Одной из основных целей мониторинга является поддержка эффективного выполнения работы путем предоставления соответствующих рекомендаций в ходе реализации мероприятий. На основе полученных результатов мониторинга выявляются проблемы, возникающие при реализации мероприятий, и определяются превентивные шаги, направленные на решение этих проблем. По результатам мониторинга будет подготовлен соответствующий отчет о проделанной работе, чтобы контролировать результаты, которые получены в ходе реализации мероприятий, предусмотренных стратегией, заблаговременно выявлять упущения в достижении целей развития и принимать превентивные меры.

В целях проведения мониторинга будут определены годовые целевые показатели по основным целевым индикаторам на 2022-2026 годы с участием главного и других органов, ответственных за исполнение. Кроме того, показатели результатов и целевые показатели, определенные в Плане мероприятий, будут составляться ежегодно при участии соответствующих основного и других исполнительных органов. Информация о проделанной работе по результативным показателям, указанным в отчете о мониторинге, представлена в описательной форме. Таблица индикаторов помогает определить результаты достижения целей Стратегии, предоставляя показатели для измерения успеха.

Методология оценки воздействия Стратегии в соответствии с "Правилами составления, исполнения, мониторинга и оценки государственных программ" будет внедрена в 2025 году для оценки влияния работы, проделанной в 2022-2024 годах, и в 2027 году - работы, проделанной в 2022-2026 годах. Критерии оценки будут сформулированы на основе критериев эффективности, соответствия, результативности, устойчивости и воздействия, исходя из передового международного опыта проведения оценок.