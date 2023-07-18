TRACECA о возможных сроках начала применения электронной накладной

Азербайджан, Турция, Грузия, Казахстан и Украина могут приступить к применению электронной накладной ЦИМ/СМГС уже в 2024 году, сообщает Day.Az.

Согласно информации пресс-службы Постоянного секретариата межправительственной комиссии TRACECA, первоначально можно будет протестировать применение электронной накладной ЦИМ/СМГС только между железнодорожными операторами в начале 2024 года, а затем, в начале 2025 года, с другими заинтересованными сторонами мультимодальных перевозок и таможенными органами.

"Согласно плану действий, результатами работы в рамках пилотного проекта станут предложения и дорожные карты по изменению или установлению правовой базы, дальнейшему развитию информационной инфраструктуры, налаживанию эффективного электронного обмена информацией между железнодорожными структурами, а также лучшей интеграции ИТ-систем железных дорог с ИТ-системами операторов других видов транспорта, таможенных и других пограничных органов", - сказали в пресс-службе.

Ожидается, что регулярное использование электронной накладной ЦИМ/СМГС, цифровизация и электронное взаимодействие между различными заинтересованными сторонами повысят эффективность транспортных операций по коридору TRACECA.

Отметим, что накладные ЦИМ применяются к любому договору железнодорожной перевозки грузов за плату, если место приема и место выдачи груза расположены в двух различных государствах-членах. На условиях СМГС производится перевозка грузов в прямом международном железнодорожном грузовом сообщении между станциями, по накладным, предусмотренным СМГС, и только по сети железных дорог-участниц СМГС.