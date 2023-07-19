Статус Азербайджана как надежного поставщика энергоресурсов сегодня ценится еще больше

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан долгое время находится в приоритете за счет того, что уже давно заработал себе статус надежного поставщика нефти и природного газа на мировой рынок

Об этом сказал бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута.

"Этот статус надежного поставщика энергоресурсов является важным аспектом двусторонних отношений между США и Азербайджаном, а также между Азербайджаном и потребителями в Европе и других странах мира", - подчеркнул он.

Он отметил, что этот статус, которого добился Азербайджан как надежный энергетический партнер, особенно ценится в свете продолжающихся факторов, вызванных войной в Украине, и других факторов, продолжающих влиять на энергетическую безопасность в Европе, на Дальнем Востоке, а также в странах со средним уровнем дохода и развивающейся экономикой.

Что касается сотрудничества с ОПЕК и ОПЕК+, посол заметил, что еще одним соображением является то, как воспринимаются действия этой группы в различных частях мира.

"Ограничения на добычу нефти могут усугубить инфляцию во всем мире и лечь бременем на потребителей и бизнес, а также на государственные бюджеты по всему миру. Это, безусловно, восприятие сокращения добычи ОПЕК здесь, в США. Однако это также является фактором в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком, которые испытывают проблемы с платежным балансом и сложные бюджетные ситуации в дополнение к другим экономическим и финансовым вызовам после пандемии", - добавил он.

В заключение Секута сказал, что ключевой момент заключается в том, что опыт вновь показывает, что рыночные силы в конце концов побеждают.

"Эта реальность означает, что необходимо дать волю силам спроса и предложения, чтобы обеспечить необходимые инвестиции в энергетический сектор, а также определить цены как для поставщиков, так и для потребителей. Опыт показал, что позволение рыночным силам действовать в энергетическом секторе приносит пользу как производителям, так и потребителям нефти. Усилия по искажению рыночных реалий, в конечном счете, не приносят никому выгоды", - сказал он.

Напомним, что 5 июля 2023 года министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился в Вене с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммадом Сануси Баркиндо.

Дискуссии Шахбазова с Баркиндо вращались вокруг шагов по сбалансированию мирового нефтяного рынка и вопросов, связанных с развитием нефтяной промышленности.

Позже Министерство энергетики Азербайджана прокомментировало встречу, заявив, что Азербайджан всегда оказывал необходимую поддержку инициативам, связанным с регулированием на нефтяном рынке, и что сотрудничество в формате ОПЕК+ удовлетворяет обе стороны.

Отметим, что, в соответствии с решением, принятым 4 июня ОПЕК+, ожидается, что к 2024 году Азербайджан доведет добычу сырой нефти до 551 000 баррелей в сутки.