Цены на нефть изменяются разнонаправленно

Мировые цены на нефть не показывают единой динамики в среду утром, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, По состоянию на 9.01 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,03% - до 79,66 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI снижается на 0,11%, до 75,58 доллара.

Трейдеры оценивают опубликованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) по коммерческим запасам нефти в США. По оценке организации, за неделю по 14 июля показатель снизился на 0,8 миллиона баррелей. Официальная статистика будет опубликована минэнерго США позже в среду вечером. Аналитики прогнозируют уменьшение на 2,4 миллиона баррелей после роста на 5,9 миллиона баррелей неделей ранее.

По мнению основателя компании Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari), которое приводит агентство Блумберг, нефть "уязвима к волатильности" на фоне выхода отчетности за второй квартал и обострения дискуссии о траектории повышения ставки Федеральной резервной системы США.