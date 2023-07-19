Стоимость азербайджанской нефти перешла к росту

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 18 июля повысилась на 0,57 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 83,53 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,58 доллара - до 82,27 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,67 доллара, составив 60,73 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 18 июля повысилась на 0,77 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 79,41 доллара за баррель.