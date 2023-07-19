Азербайджан и COMSATS совместно подготовят IT-специалистов

В Азербайджане будет создан совместный учебный центр с Комиссией по науке и технологиям для устойчивого развития на юге (COMSATS) для подготовки профессиональных ИКТ-специалистов, сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, министр Рашад Набиев встретился с исполнительным директором COMSATS Мохаммедом Нафисом Закария в рамках визита в Пакистан.

На встрече были обсуждены возможности долгосрочного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в области связи и информационных технологий.

В ходе встречи также обсуждалась реализация совместного проекта с COMSATS по подготовке профессиональных ИКТ-специалистов в Азербайджане. С этой целью был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством инноваций и цифрового развития Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и COMSATS о сотрудничестве в области учебных курсов по ИКТ и технологиям.

Было отмечено, что данный проект внесет положительный вклад в развитие конкурентоспособного человеческого капитала и формирование современной инновационной среды в Азербайджане.