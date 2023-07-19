Назначен новый директор НПЗ имени Гейдара Алиева

Назначен новый директор нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (НПЗ) Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Как стало известно Day.Az в среду, на эту должность назначен Хаял Джафаров.

Джафаров ранее работал директором завода SOCAR Carbamide.

Отметим, что в настоящее время на заводе реализуется проект модернизации и реконструкции. НПЗ на сегодняшний день производит около 30 видов продукции, в частности, сжиженный нефтяной газ, бензин, топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо, индустриальный мазут, бытовой мазут, нефтяной кокс, битум, смазочные масла, а также сжиженные газовые фракции, нафта, сухой газ. На экспорт приходится до 10 процентов всей продукции.

Со второго квартала 2023 года на НПЗ началось производство дизельного топлива стандарта Евро-5. А с первого квартала 2024 года планируется приступить к производству бензина стандарта Евро-5.