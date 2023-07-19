В Азербайджане начали использовать турецкий радарный экран Chare

Экран Chare Radar - один из проектов Ar-Ge, разработанный турецкими инженерами, права интеллектуальной и промышленной собственности которого принадлежат Главному управлению государственных аэропортов Турции (DHMİ), начал использоваться в Азербайджане.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщило Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMI).

"Система, которая позволяет диспетчерам воздушного движения эффективно управлять воздушным движением и поддерживать безопасность на самом высоком уровне, была установлена в бакинском аэропорту Гейдар Алиев, аэропортах Гянджи и Физули в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между Турцией и Азербайджаном. После обучения пользователей успешно завершенная система начала применяться в службах управления воздушным движением Азербайджана", - говорится в сообщении.

Отметим, что в 2022 году был подписан соответствующий протокол между Управлением государственных аэропортов Турции (DHMI) и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZANS-Azəraeronaviqasiya) .