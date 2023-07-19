Обсуждены вопросы грузоперевозок между Азербайджаном и Узбекистаном

С целью расширения сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, увеличения торговых возможностей в Средиземном коридоре и выявления новых потенциалов делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым посетила Бакинский порт.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", делегация, в которую входят также руководители транспортной, энергетической, инвестиционной и торговой сфер, ознакомилась с техническими возможностями Бакинского порта, объемами грузоперевозок и принципом работы терминалов.

В ходе визита гости были проинформированы об инфраструктурных проектах, которые продолжаются в Бакинском порту и будут реализованы в ближайшем будущем, на их вопросы были даны ответы.

Напомним, что с 2018 года по II квартал 2023 года между Бакинским портом и Узбекистаном по обоим направлениям было перевезено 18 000 контейнеров TEU, 22 000 вагонов и более 23 000 единиц колесной техники.