Цены на пшеницу выросли

Стоимость сентябрьских фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросла более чем на 8%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по данным биржи на 19.30 по бакинскому времени цена на пшеницу выросла на 8,2% до 7,30 долларов за бушель.

Помимо этого, фьючерсы на кукурузу в декабре 2023 года выросли на 4,21% до 5,57 доллара за бушель.