Международное энергетическое агентство прогнозирует ускорение темпов добычи нефти в Азербайджане

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча нефти в Азербайджане в 2023 году составит 0,64 миллиона баррелей в сутки, сообщает Day.Az.

Прогноз был незначительно пересмотрен в сторону понижения на 0,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущими оценками.

Таким образом, добыча нефти в стране в первом и втором кварталах 2023 года, по оценкам, составила 0,64 миллиона баррелей в сутки и 0,62 миллиона баррелей в сутки соответственно. В то же время агентство ожидает, что добыча нефти в Азербайджане в третьем квартале текущего года составит 0,64 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом - 0,65 миллиона баррелей в сутки.

В то же время, по прогнозам, добыча нефти в стране в первом квартале 2024 вырастет до 0,67 миллиона баррелей в сутки, а в целом в 2024 году увеличится до 0,68 миллиона баррелей в сутки.

По данным МЭА, добыча нефти в Азербайджане в 2022 году оценивается в 0,67 миллиона баррелей в сутки.

К концу 2022 года добыча нефти в Азербайджане достигла 32,6 миллиона метрических тонн (включая конденсат). Экспорт нефти составил более 26 миллионов метрических тонн, что на 4 процента, или примерно на 1,09 миллиона метрических тонн, меньше, чем в 2021 году.

В целом, план на этот год состоит в том, чтобы добыть в Азербайджане 33,4 миллиона метрических тонн нефти.