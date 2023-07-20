Лето вдохновляет на покупки, а Umico Market вместе с Visa дарит бонусы!

Соскучились по бонусам от Umico Market? Заказывайте товары на сумму от 30 AZN, платите онлайн с картой Visa от Kapital Bank и проверяйте свой бонусный счет. Там будут бонусы, которые можно заработать до конца сентября.

Платите онлайн и получайте бонусы

С 17 июля по 30 сентября крупнейший маркетплейс Азербайджана дарит бонусы на ваш счет Umico. За каждую покупку от 30 AZN и онлайн-оплату по любой карте Visa от Kapital Bank Umico Market начислит 3 бонуса. Особые условия есть у пользователей Umico Premium: с подпиской на счет вернутся 5 бонусов.

1 бонус равен 1 AZN. Копите бонусы и рассчитывайтесь за них в магазинах-партнерах Umico либо пополняйте свой счет Azercell.

Как получить бонусы?

Выбирайте понравившийся товар стоимостью от 30 AZN и добавляйте его в корзину. Вы можете выбрать несколько товаров на общую сумму от 30 AZN , но это должны быть товары от одного продавца; Оплатите покупку онлайн любой картой Visa от Kapital Bank. После того, как вам доставят вашу покупку, на следующий день на ваш счет Umico поступят 3 бонуса, а подписчикам Umico Premium вернется 5 бонусов. Вы можете делать неограниченное число покупок стоимостью от 30 AZN и каждый раз получать бонусы! В акции участвуют заказы, созданные с 17 июля 2023 года.

Летний шопинг на Umico Market

Самое время купить то, что запланировали на это лето! Новый аромат, солнцезащитные очки, мангал для дачи или палатку для похода в горы. Не забудьте про защиту от солнца и побалуйте себя чем-то для отдыха: для кого-то это будут дачные качели, а для кого-то - горный велосипед.

Выбирайте на Umico Market!

Летний аромат Lancome Idole Aura

Солнцезащитный спрей Institut Esthederm

Солнцезащитные мужские очки HD-Vision

Мужские кроссовки Puma

Горный велосипед Vegas

Трехместная палатка Bestway Pavillo

Мангал Ktaxon

Мини-тепличка Decoria

Минимойка высокого давления Karcher

Садовые качели Hira

Летний сарафан для девочек

Костюм для мальчиков U.S. Polo

Чтобы покупки были еще масштабней и выгодней, покупайте на Umico Market в рассрочку на 18 и 24 месяцев. Акция распространяется на заказы, оплаченные в рассрочку онлайн.

Вперед за покупками!