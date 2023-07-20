Стоимость азербайджанской нефти выросла

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 19 июля повысилась на 0,77 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 84,3 доллара за баррель, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,82 доллара - до 83,09 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,58 доллара, составив 62,31 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 19 июля повысилась на 0,8 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 80,21 доллара за баррель.