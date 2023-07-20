Банк АВВ при поддержке Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики и Государственной Налоговой Службы при Министерстве Экономики организовал тренинг для группы предпринимателей, состоящих в Клубе предпринимателей.

К данному мероприятию присоединились около 30 предпринимателей, которые получили информацию о таможенном оформлении импортно-экспортных операций, налоговых вопросах, возможностях использования цифровых платформ, и решении проблем, возникающих в ходе деловой деятельности. Также были показаны презентации о новшествах и цифровых решениях, применяемых Государственной Таможенной и Государственной Налоговой службами.

Участникам тренинга в том числе была предоставлена подробная информация о цифровых услугах Банка АВВ, предназначенных для ведения бизнеса, а также говорилось о приложении ABB Business, о платформе интернет-банкинга, кредитных/некредитных продуктах банка и об управлении финансовыми рисками. Организаторы мероприятия ответили на вопросы, интересующие участников тренинга, которые к тому же в течение дня имели возможность создать новые партнерские отношения.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.