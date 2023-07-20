Эксперт прогнозирует подорожание аренды жилья в Баку

Рынок недвижимости претерпевает сезонные изменения. Каждый год, начиная с конца мая и до конца августа, на рынке аренды жилья в Баку наблюдается стагнация.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщил Trend эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев.

По его словам, основная причина стагнации связана с тем, что люди уезжают из столицы в летние месяцы. А с конца августа спрос на аренду квартир резко возрастает.

"Тот факт, что тысячи людей начинают искать жилье в Баку, также является основным фактором, влияющим на рост цен. Еще одним таким фактором является обнародование результатов процесса приема в высшие учебные заведения", - добавил он.

Э.Фарзалиев отметил, что в Баку наблюдается серьезное снижение в продаже квартир.

"Это также, в основном, связано с сезоном. Из-за низкого спроса цены оставались в некоторой степени стабильными. С конца августа прогнозируется рост цен на квартиры, выставленные на продажу.

В летний сезон цены на аренду жилья в регионах резко подскакивают. Порой они достигают столичных цен на жилье, а иногда бывают даже еще дороже", - подчеркнул он.

Отметим, что после землетрясения в Турции ожидалось, что это приведет к снижению цен на высотные здания в Азербайджане.

Но, по словам экономиста-эксперта Халида Керимли, спрос на высотные здания будет таким же высоким, как обычно, поскольку только небольшое число захочет купить частные дома.

"Помимо этого, в этом году количество новых зданий будет ограничено. Так как строительные компании не могут получать разрешение на строительство, как прежде, следовательно и цены на квартиры в многоэтажках вырастут", - сказал эксперт.