В Азербайджане возросла численность наемных работников
На 1 июня 2023 года численность наемных работников в Азербайджане выросла на 20,3 тысячи человек, или 1,19 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает Day.Az.
По данным Госкомстата Азербайджана, общая численность наемных работников на 1 июня 2023 года составила 1,726 миллиона человек, в том числе в государственном секторе экономики - 898,6 тысячи, в частном - 827,7 тысячи человек. Из общего числа занятых граждан 19,2 процента работают в сфере образования, 18,7 процента - в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 8,3 процента - в сфере здравоохранения и социальных услуг, 6,7 процента - в сфере строительства.
Кроме того, 6,5 процента заняты в сфере государственного управления, обороны и соцобеспечения, 4,3 процента - в сфере транспорта и складирования, 3,6 процента - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, 3,6 процента - в научно-технической области, 2,1 процента - в финансовом и страховом секторах.
Численность наемных работников по видам экономической деятельности и формам собственности в январе-мае 2023 года
|
Виды экономической деятельности
|
Итого
|
В том числе
|
Госсектор
|
Частный сектор
|
В целом по стране
|
1 726 300
|
898 600
|
827 700
|
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство
|
62 900
|
25 100
|
37 800
|
Горнодобывающая промышленность
|
33 400
|
11 400
|
22 000
|
Обрабатывающая промышленность
|
127 000
|
17 300
|
109 700
|
Производство, распределение и поставка электроэнергии, газа и пара
|
27 400
|
26 900
|
500
|
Водоснабжение, очистка и переработка отходов
|
34 100
|
30 900
|
3 200
|
Строительство
|
113 600
|
25 100
|
88 500
|
Торговля; ремонт транспортных средств
|
322 900
|
2 200
|
320 700
|
Транспортно-складское хозяйство
|
73 900
|
42 900
|
31 000
|
Размещение туристов и общественное питание
|
37 500
|
1 700
|
35 800
|
Информация и коммуникации
|
32 000
|
14 100
|
17 900
|
Финансово-страховая деятельность
|
36 000
|
7 200
|
28 800
|
Операции с недвижимостью
|
18 400
|
5 700
|
12 700
|
Профессиональная, научно-техническая деятельность
|
62 000
|
31 200
|
30 800
|
Предоставление административных и вспомогательных услуг
|
86 100
|
63 300
|
22 800
|
Государственное управление и оборона; социальное обеспечение
|
111 800
|
106 400
|
5 400
|
Образование
|
331 700
|
317 400
|
14 300
|
Оказание медицинских и социальных услуг населению
|
144 000
|
118 200
|
25 800
|
Деятельность в сфере отдыха, развлечений и искусства
|
53 400
|
48 400
|
5 000
|
Предоставление услуг в других сферах
|
18 200
|
3 200
|
15 000
Отметим, что по предварительным данным, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-мае 2023 года выросла на 11,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 916,8 маната. Среднемесячная номинальная заработная плата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, а также в сфере научно-технической деятельности.
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