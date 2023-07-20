В Азербайджане возросла численность наемных работников

На 1 июня 2023 года численность наемных работников в Азербайджане выросла на 20,3 тысячи человек, или 1,19 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает Day.Az.

По данным Госкомстата Азербайджана, общая численность наемных работников на 1 июня 2023 года составила 1,726 миллиона человек, в том числе в государственном секторе экономики - 898,6 тысячи, в частном - 827,7 тысячи человек. Из общего числа занятых граждан 19,2 процента работают в сфере образования, 18,7 процента - в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 8,3 процента - в сфере здравоохранения и социальных услуг, 6,7 процента - в сфере строительства.

Кроме того, 6,5 процента заняты в сфере государственного управления, обороны и соцобеспечения, 4,3 процента - в сфере транспорта и складирования, 3,6 процента - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, 3,6 процента - в научно-технической области, 2,1 процента - в финансовом и страховом секторах.

Численность наемных работников по видам экономической деятельности и формам собственности в январе-мае 2023 года

Виды экономической деятельности Итого В том числе Госсектор Частный сектор В целом по стране 1 726 300 898 600 827 700 Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 62 900 25 100 37 800 Горнодобывающая промышленность 33 400 11 400 22 000 Обрабатывающая промышленность 127 000 17 300 109 700 Производство, распределение и поставка электроэнергии, газа и пара 27 400 26 900 500 Водоснабжение, очистка и переработка отходов 34 100 30 900 3 200 Строительство 113 600 25 100 88 500 Торговля; ремонт транспортных средств 322 900 2 200 320 700 Транспортно-складское хозяйство 73 900 42 900 31 000 Размещение туристов и общественное питание 37 500 1 700 35 800 Информация и коммуникации 32 000 14 100 17 900 Финансово-страховая деятельность 36 000 7 200 28 800 Операции с недвижимостью 18 400 5 700 12 700 Профессиональная, научно-техническая деятельность 62 000 31 200 30 800 Предоставление административных и вспомогательных услуг 86 100 63 300 22 800 Государственное управление и оборона; социальное обеспечение 111 800 106 400 5 400 Образование 331 700 317 400 14 300 Оказание медицинских и социальных услуг населению 144 000 118 200 25 800 Деятельность в сфере отдыха, развлечений и искусства 53 400 48 400 5 000 Предоставление услуг в других сферах 18 200 3 200 15 000

Отметим, что по предварительным данным, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-мае 2023 года выросла на 11,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 916,8 маната. Среднемесячная номинальная заработная плата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, а также в сфере научно-технической деятельности.