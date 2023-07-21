https://news.day.az/economy/1582914.html В Азербайджане эти услуги могут освободить от НДС
В Азербайджане эти услуги могут освободить от НДС
В Азербайджане предлагается освободить от НДС услуги оздоровительного туризма для иностранцев.
Как передает Day.Az, об этом заявил в пятницу Trend председатель Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана Руслан Гулиев.
Он отметил, что такой шаг позволит сделать пакет оздоровительного туризма, предлагаемый посещающим Азербайджан иностранцам, более бюджетным и конкурентоспособным.
Отметим, что в июне 2023 года Азербайджан посетили 205 910 туристов, что на 21 процент превышает показатель аналогичного периода прошлого года (170 600).
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