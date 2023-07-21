В промпарках Азербайджана произведено продукции на более чем 10 млрд манатов

На сегодня в промышленных зонах Азербайджана произведено продукции на 10,23 миллиарда манатов, из которых экспортировано продукции на 3,35 миллиарда манатов.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В первом полугодии текущего года предприятия, действующие в промышленных зонах, реализовали продукцию на 1,4 миллиарда манатов", - говорится в публикации.

Напомним, что резидентами, зарегистрированными в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, планируются инвестиции в общей сложности в объеме 616 миллионов манатов, создание более 4 800 рабочих мест.

Отметим, что статус резидента в промышленных зонах получили 131 субъект предпринимательства, из них 68 уже приступили к производственной деятельности. Общий объем инвестиций составляет более 7,18 миллиарда манатов.