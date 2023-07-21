В Азербайджане состоялось первое заседание Рабочей группы по инфляции и мониторингу цен

Согласно поручению, данному на совещании, проведенном 11 июля 2023 года под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном социально-экономическим итогам 6 месяцев текущего года, распоряжением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 15 июля создана рабочая группа.

Как сообщает в пятницу Day.Az, задачами, поставленные перед рабочей группой являются обеспечение снижения инфляции в Азербайджане до приемлемого для экономического роста уровня, дальнейшее совершенствование системы анализа и мониторинга, позволяющей количественно и качественно оценивать инфляционные процессы и их причины, а также усиление межведомственной координации в этой области.

21 июля 2023 года состоялось первое заседание рабочей группы под председательством руководителя Аппарата Кабинета министров Руфата Мамедова.

На заседании широко обсуждались вопросы более глубокого изучения цен по видам товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину, включая более глубокое изучение изменений индексов цен производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции, инфляцию у торговых партнеров, а также влияние индексов цен импортной продукции и цен на внутреннем рынке в связи с инфляцией импорта, повышающие и понижающие факторы инфляции и реализуемые антиинфляционные меры, а также вопросы защиты здоровой конкуренции, предотвращения манипулирования ценами на внутреннем рынке и усиления антимонопольных мер.

По итогам заседания были даны конкретные поручения соответствующим структурам по обсуждаемым вопросам.