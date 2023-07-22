https://news.day.az/economy/1583143.html Новшество в Карабахском экономическом районе - ВИДЕО
Новшество в Карабахском экономическом районе - ВИДЕО
В Карабахе применяется механизм по повторной переработке отходов и использования их при укладке дорожного полотна.
Как передает в субботу Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.
"Очередное новшество в Карабахском ЭР! Впервые в Азербайджане на освобожденных от оккупации территориях применяется механизм по повторной переработке отходов и использования их при укладке дорожного полотна. Это и экологически, и экономически эффективно!", - написал Эмин Гусейнов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре