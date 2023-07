Вице-президент Visa о поддержке предпринимательства в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

Для компании Visa поддержка малого и среднего бизнеса Азербайджана является стратегическим направлением на протяжении долгих лет.

Об этом сказала в интервью Trend вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош, передает Day.Az.

По ее словам, в первую очередь это связано с ускорением развития бизнеса и позитивным влиянием МСБ на экономики стран.

"Чем больше малые компании и предприятия используют удобные платежные технологии, тем скорее растут обороты бизнеса, и он развивается. Второй элемент, который для нас не менее важен - это поддержка локального бизнеса и местных предпринимателей. Мы очень активно работаем с нашими партнерами, создавая решения для микро-, малого и среднего бизнеса. Одним из таких решений является технология Visa Tap to Phone, которая позволяет принимать платежи по банковским картам с помощью мобильного устройства c NFC-модулем на базе Android. Решение Visa Tap to Phone предлагается вместе с Visa Business Card, что предоставляет предпринимателю возможность моментально воспользоваться денежными средствами", - добавила она.

Отметим, что в Азербайджане 99 процентов субъектов предпринимательства приходится на долю малых и средних организаций.