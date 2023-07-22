Стоимость азербайджанской нефти перешла к росту

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 21 июля повысилась на 0,78 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,15 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,81 доллара - до 82,95 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,23 доллара, составив 64,42 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 июля повысилась на 1,25 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 80,37 доллара за баррель.