В рамках Шушинского глобального медиафорума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" Президент Ильхам Алиев затронул важные вопросы о проектах, реализуемых в энергетической сфере Азербайджана. Сегодня Азербайджан известен и признан в мире как инициатор и успешный исполнитель международных проектов в области энергетики. Опираясь на собственные ресурсы, Азербайджан стал одним из важных игроков в этой области. Как итог, мировое сообщество сегодня признает важную роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы.

Об этом в интервью Day.Az сказал итальянский эксперт по экономическим и геополитическим вопросам Доменико Летиция.

По словам нашего собеседника, ожидания относительно расширения трубопроводов TAP и TANAP еще раз демонстрируют, насколько надежным партнером является Азербайджан в сфере энергетики.

"Ожидается увеличение пропускной способности трубопровода TAP с 10 миллиардов до 20 миллиардов кубометров, а TANAP - с 16 до 32 миллиардов кубометров. Причиной роста спроса на энергоресурсы является продолжающася война в Украине, нынешние реалии, с которыми миру приходится идти в ногу. Помимо этого, в Азербайджане реализуются важные проекты в области зеленой энергетики. Объявление Карабаха и Восточного Зангезура зоной зеленой энергии также очень важно с этой точки зрения", - отметил он.

Итальянский эксперт также коснулся программы "Великого возвращения" азербайджанцев на освобожденные территории, в рамках которой в Карабахский регион к 2026 году вернутся 140 тысяч человек.

"Эти цифры, безусловно, вызывают радость и гордость в сердце каждого азербайджанца. Стоит подчеркнуть, что столь масштабные строительные работы Азербайджан ведет самостоятельно, без какой-либо финансовой помощи. Программа "Великое возвращение" отражает военную, экономическую и политическую мощь Азербайджана. Она демонстрирует реальные возможности и потенциал страны", - резюмировал Доменико Летиция.

Отметим, что с 21 по 23 июля прошел Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Форум проходил по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

В мероприятии принимали участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников были 60 руководителей и представителей местных СМИ.

Абдул Керимханов