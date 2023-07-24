TAP начал работы по наращиванию поставок газа

Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) приступил к предварительным работам по наращиванию транспортировки газа. Как передает Day.Az, об этом сообщили в консорциуме TAP AG в ответ на запрос Trend.

"После закрытия первого обязывающего этапа рыночного теста 2021 года TAP запустил первую стадию расширения и выделил 1,2 миллиарда кубометров дополнительной мощности в год в рамках долгосрочных контрактов, которые будут доступны начиная с 2026 года. TAP добавит один компрессорный агрегат (около 15 МВт) к существующей компрессорной станции в Кипои, Греция, и модернизирует там оборудование", - пояснили в TAP AG.

В консорциуме сообщили, что первичные работы начались в этом месяце и состоят из строительных работ, связанных с подготовкой новых врезок на компрессорной станции.

Ранее управляющий директор TAP Лука Скьепатти сказал в интервью Trend, что дополнительных труб не потребуется при любом сценарии расширения инфраструктуры.

"Дизайн TAP и в целом Южного газового коридора позволяет удвоить пропускную способность до 20 миллиардов кубометров в год за счет дополнительных компрессорных установок и станций. Для первого этапа расширения (на 1,2 миллиарда кубометров газа в год) дополнительные компрессорные станции не требуются", - сказал он.

Скьепатти добавил, что при наличии интереса на рынке, для полного расширения и возможного удвоения первоначальной мощности ТАР необходимо будет построить две дополнительные компрессорные станции - одну в Греции и одну в Албании - для увеличения объема поставок газа.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.