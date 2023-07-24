Стоимость нефти подверглась коррекции

Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо опускаются после того, как котировки показали четыре недели роста подряд, теперь рынки оценивают влияние на рынок нефти заседаний крупных мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,2% - до 80,72 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,21%, до 76,91 доллара.

По итогам прошлой недели нефть Brent выросла в цене на 1,5%, WTI - на 2,2%, что стало четвертой неделей роста котировок подряд. За это время нефть суммарно подорожала на 9,8% и 11,4% соответственно.

На текущей неделе рынки будут следить за заседаниями крупных мировых центробанков, которые могут вновь повысить свои ключевые ставки. Так, аналитики полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США в среду повысит ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5-5,25% годовых.

Традиционно ужесточение монетарной политики укрепляет стоимость национальной валюты, что делает сырьевые товары менее доступными для покупки в других валютах.

"Ожидания повышения ставки ФРС могут оказать некоторое давление на рынок, но это повышение уже должно быть в значительной степени заложено в цены", - цитирует агентство Блумберг слова главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Аналитик уточняет, что цены, напротив, могут получить поддержку за счет базовых факторов, указывающих на дефицит. Среди базовых факторов со стороны предложения остается снижение добычи странами ОПЕК+.