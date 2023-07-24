ЦБ готовится обсудить изменение учетной ставки

Следующее решение правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о параметрах процентного коридора будет обнародовано 26 июля, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно данным регулятора, ожидается обнародование информации и проведение пресс-конференции для журналистов.

Напомним, что ЦБА 21 июня принял решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 9 процентов. Верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 10 и 7,5 процента соответственно.